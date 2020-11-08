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Dünya

Fransa'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 271 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 271 artarak 40 bin 439'a yükseldi.

AA08 Kasım 2020 Pazar 23:29 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 23:29
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 38 bin 619 artışla 1 milyon 787 bin 324'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 271 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 40 bin 439'a ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 539'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 243 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 676 artışla 128 bin 614'e çıktı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızında bir yavaşlama görüldüğünü ancak şu an uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkili olup olmadığını tespit edebilmek için erken olduğunu belirtti.

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