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Dünya

Fransa'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 394 can kaybı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 23:39 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:39
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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