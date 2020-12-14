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Dünya

Fransa'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 372 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 372 kişi yaşamını yitirdi.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 23:10 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:10
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede düne göre günlük Kovid-19 vaka sayısı düşerken, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 63 artışla 2 milyon 379 bin 915'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 372 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 58 bin 282'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 906'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 481 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 652 artışla 177 bin 647'ye ulaştı.

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