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Dünya

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 293 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 293 kişi yaşamını yitirdi.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:53 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:54
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 292 artışla 5 milyon 780 bin 379'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 293 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 713'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 870'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 666 kişinin tedavisi devam ediyor. İyileşenlerin sayısı ise 922 artışla 351 bin 795'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,4'e düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 18 milyon 107 bin 426'ya çıktı, bunlardan 7 milyon 984 bin 274'üne ikinci doz uygulandı.

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