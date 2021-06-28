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Dünya

Fransa'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vaka sayısı 1578 oldu

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1578 yeni vaka kaydedildi.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 00:35 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 00:35
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 17 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 997'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 1578 artışla 5 milyon 770 bin 21'e yükseldi.

Hastanelerde 1345'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 986 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 372 bin 708'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 278 bin 460'ına ikinci doz uygulandı.

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