Fransa'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vaka sayısı 1578 oldu

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 00:35 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 00:35

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 17 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 997'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 1578 artışla 5 milyon 770 bin 21'e yükseldi.

Hastanelerde 1345'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 986 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 372 bin 708'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 278 bin 460'ına ikinci doz uygulandı.