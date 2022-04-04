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Dünya

Fransa'da son 75 yılın en soğuk nisan gecesi

Fransa'da pazarı pazartesiye bağlayan gece, 1947'den bu yana en soğuk nisan gecesi oldu.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 17:44 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 17:45
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Ulusal Hava ve İklim Servisi Meteo France'tan yapılan açıklamaya göre, Fransa son 75 yılın en soğuk nisan gecesini geçirdi.

Ülke genelinde don olayları vuku bulurken, sıcaklık ortalaması eksi 1,5'e düştü.

Termometreler dün gece ülkenin Haute-Alpes vilayetindeki Ristolas'da eksi 14,3, Marne vilayetindeki Mourmelon'da eksi 9,3 ve Charente vilayetindeki Tusson'da eksi 7,4'ü kaydederken tarım ürünleri soğuktan olumsuz etkilendi.

- ÇİFÇİLERİN "SOĞUK MESAİSİ"

Ouest France'un haberine göre don nedeniyle gece boyunca çiftçiler zorlu bir mesai geçirirken, bağ ve bahçelerde ateş yakıldı.

Ülkenin önde gelen tarım sendikası FNSEA Başkanı Christiane Lambert, sıcaklığın eksi 5'lere indiğini ve birçok meyve ağacı yetiştiricisinin bundan etkilendiğini söyledi.

Başbakan Jean Castex, dondan etkilenen çiftçilere yardım sözü verdi.

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