İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2021 Pazar / 16 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,285
  • EURO
    12,7504
  • ALTIN
    668.248
  • BIST100
    1737.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da sular durulmuyor! 38 kişi hakkında gözaltı kararı alındı
Dünya

Fransa'da sular durulmuyor! 38 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı sokağa çıkma yasağına rağmen yapılan gösterilerde 38 kişi gözaltına alındı.

AA21 Kasım 2021 Pazar 20:21 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 20:21
ABONE OL

Guadeloupe Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Kasım'ı 21 Kasım'a bağlayan gecede sokağa çıkma yasağına rağmen sağlık ruhsatı uygulamasına karşı yapılan gösterilerde, iş yerlerinin yağmalandığı ve birçok maddenin ateşe verildiği belirtildi.

Yangına müdahale eden polis ve itfaiye ekiplerine "silahla" ateş edildiği ifade edilen açıklamada, 2 polisin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, çıkan olaylarda 38 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Guadeloupe Adası'ndaki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

- AŞILARIN TAMAMLANDIĞINI GÖSTEREN BELGE İSTENİYOR

Guadeloupe Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, eylemlerde çıkan şiddet olayları nedeniyle 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmişti.

Ada'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı birkaç gündür gösteriler düzenlenmiş, polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşanmış, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmiş ve hastanelere ulaşım engellenmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Deniş Aşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu, yaptıkları ortak açıklamada, yaşanan olayların ardından gelecek günlerde adaya 200 polis ve jandarmanın sevk edileceğini bildirmişti.

Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması kapsamında 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlara, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.

Aşılarını tamamlamayan kişilerin son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermesi veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiklerini kanıtlaması gerektiriyor.

Uygulama kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi. Bu uygulama, ağustostan bu yana Fransa'da da uygulanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.