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Dünya

Fransa'da, Suriye ordusunun 4 üst düzey yetkilisi hakkında yakalama kararı

Fransız yargısı, savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Suriye ordusunun 4 üst düzey yetkilisi hakkında yakalama kararı çıkardı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Fransa'da, Suriye ordusunun 4 üst düzey yetkilisi hakkında yakalama kararı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız yargısı, Suriye asıllı Fransız Prof. Salah Abou Nabout'un, ordunun 2017'de Suriye'nin güneyinde Dera ilindeki varil bombalı saldırılarında öldürülmesine ilişkin üst düzey ordu yetkilileri hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı.

Haklarında "sivil halka ve silahlı çatışmalarda yer almayan sivillere kasıtlı saldırı başlatılmasına suç ortaklığı ettikleri" ve "savaş suçu işledikleri" şüphesiyle yakalama kararı çıkarılan ordu yetkilileri arasında "Tümgeneral Fehd Casim el-Freyce, dönemin Savunma Bakanı ve Başkomutan yardımcısı Tümgeneral Ali Abdullah Eyyüb, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed Muhammed Ballul ve Bley Hava üssü Komutanı Ali Safetli'nin" yer aldığı belirtildi.

Böylece Fransız yargısı, ilk kez Suriye ordusu yetkililerinin askeri operasyonlardaki savaş suçlarının soruşturulması için karar aldı.

Salah Abou Nabout'un oğlu Omar Abou Nabout'un şikayeti üzerine 2018'de Paris İdari Mahkemesi'nin İnsanlığa Karşı Suçlar birimi konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye rejiminin 2017'nin ilk yarısında, 4 bin 252 varil bombalı saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda 41'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 94 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

  • savaş suçu
  • Fransız yargısı
  • Suriye ordusu

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