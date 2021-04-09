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Dünya

Fransa'da terör örgütü PKK sempatizanları, Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı

Terör örgütü PKK sempatizanları, Fransa'nın güneyindeki Marignagne semtinde Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı.

AA09 Nisan 2021 Cuma 15:25 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 15:26
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Marsilya kentinin yakınlarındaki Marignagne'de yüzleri maskeli bir grup PKK sempatizanı, 7 Nisan'da yerel saatle 18.00 sularında merkezin lokalinin camlarını kırarak içeriye çeşitli maddeler attı.

Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, çevreye zarar verdi ve merkezdeki 1 kişiyi başından yaraladı.

Saldırıya ilişkin gerekli mercilere ve polise şikayette bulunuldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşmede, saldırının faillerinin yakalanması ve önlem alınması konusunda beklentilerini dile getireceği öğrenildi.

- PKK SEMPATİZANLARININ SON GÜNLERDEKİ SALDIRILARI

Birkaç gün önce Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunun binasına havai fişekle saldıran PKK sempatizanları, 5 Nisan'da Strasbourg'da Avrupa Konseyi binasına girmişti.

Fransız polisi, müdahale ettiği PKK yandaşlarının Konsey binasından çıkmalarını sağlamıştı.

PKK sempatizanları, Lyon'da da birkaç gün önce Türklere ait bir iş yerine saldırmıştı.

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