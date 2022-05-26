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Dünya

Fransa'da tren yolcularına bomba tehdidi mesajı

Fransa'da bir kişinin bindiği trendeki yolculara Apple telefon uygulaması 'Airdrop' üzerinden gönderdiği bomba tehditli mesaj, paniğe neden oldu.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
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Fransız basınındaki haberlere göre, dün gece Montpellier kentindeki Saint-Roch tren garına varmak üzere olan şehirlerarası trende bir kişi, yolculara Airdrop uygulaması üzerinden gönderdiği mesajla treni havaya uçurmakla tehdit etti.

Yolcuların büyük panik yaşadığı olayda polis ve güvenlik güçleri, bomba ihtimaline karşı tren varmadan garı tamamen boşalttı ve güvenlik çemberi oluşturdu.

Akabinde gara gelen trene müdahalede bulunan polisler, masajın sahibi olduğu gerekçesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

Bazı kaynaklar yakalanan kişinin üzerinde bıçak ve kar maskesi bulunduğunu aktardı.

Güvenlik güçleri bomba ihtimaline karşın bölgedeki şüpheli bir paketi de etkisiz hale getirirken incelemelerin tamamlanmasının akabinde gece yarısından itibaren garda tren seferleri yeniden başladı.

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