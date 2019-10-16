21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8742
  • 6,5083
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da üç YPG/PKK yandaşı gözaltına alındı

Fransa'da, Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına saldırı düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşı üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Le Parisien gazetesinin haberine göre, bu gece, Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına YPG/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi. 
 
YPG/PKK yandaşları, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazdı, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü.
 
Binada alarmın çalması üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın önlendi.
 
Olay üzerine, YPG/PKK yandaşı iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.
 
Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana YPG/PKK sempatizanları, Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi.

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sözcü Kalın ile O'Brien'in görüşmesi sona erdi

Sözcü Kalın ile O'Brien'in görüşmesi sona erdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Mahkemeden 'Uber' kararı

Mahkemeden 'Uber' kararı

Anneden kan donduran itiraflar

Anneden kan donduran itiraflar

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

O bölgede ilginç keşif! 3 bin 500 yıl sonra açığa çıktı

O bölgede ilginç keşif! 3 bin 500 yıl sonra açığa çıktı

Beyaz atıyla 'kutsal' dağa çıktı

Beyaz atıyla 'kutsal' dağa çıktı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA