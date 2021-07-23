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Dünya

Fransa'da Valerie Pecresse cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Fransız siyasetinin iddialı isimlerinden Valerie Pecresse cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 07:35 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 07:35
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Fransız siyasetinin önde gelen isimlerinden eski Cumhuriyetçiler (LR) Partisi üyesi Valeri Pecresse, cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu.

Sağcı LR'den ayrıldıktan sonra Özgür Olalım (SoyonLibres) adlı partiyi kuran, başkent Paris'in de bulunduğu Ile-de-France Bölge Konseyinin Başkanı Pecresse, Le Figaro'ya verdiği mülakatta, "Fransız onurunu tamir etmek için cumhurbaşkanlığı adayıyım." ifadesini kullandı.

Pecresse, Fransa'nın 10 yıldır devam eden kötü seçimler, yarım önlemler ve kararsızlıklardan ayrılması gerektiğini kaydederek, ülkeyi yeniden rayına oturtmak istediğini bildirdi.

Sağ adaylar arasında yapılacak ön seçimden korkmadığını belirten Pecresse, sağ ve merkez ittifakının tek adaya ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Pecresse, Fransa'ya tüm giriş mekanizmalarının bozuk olduğunu kaydederek, ülkeye göçün durdurulması gerektiğini savundu.

- SEÇİM NİSAN 2022'DE

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak.

Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu ağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak. Bu turu önde tamamlayan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Ülkede bugüne kadar cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olarak adaylığını açıklayan siyasetçiler aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski Bakan Xavier Bertrand oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ikinci dönem için adaylığını henüz açıklamadı.

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