Fransa'da vatandaşlar fiyat artışlarından şikayetçi

Fransa'da vatandaşlar, son aylarda başta enerji olmak üzere fiyat artışları nedeniyle yaşam standartlarının düşmesinden şikayet ediyor.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı Fransızlar da bugün ülkede "hayatın gerçekten pahalı" olduğunu dile getirdi.

Versailles kentinde yaşayan, mühendislik öğrencisi Saisabil Dafrane, "Bir öğrenci olarak, yaşam standardımın düştüğünü düşünüyorum. Çünkü gelirimiz aynı. Özellikle de öğrenciler olarak. Asgari ücretlileri düşünemiyorum bile." dedi.

Dafrane, gıda alışverişinde her bir ürünün fiyatının en az 1 ya da 2 avro yükseldiğine, bir alışveriş sepetindeki ürün sayısının 20-50 arası değiştiğine, bunun da faturaya fazladan 50 avro olarak yansıdığına işaret etti.

Birkaç yıl önce aracının deposunu 50-60 avroya doldururken, bunun son günlerde 90-100 avroyu bulduğunu ifade eden Dafrane, "Bu çok büyük bir bütçe oluşturuyor. Çok zor." diye konuştu.

Başkent Paris'in banliyösü Goussainville sakini Alhassan Binate de aylık 40 avronun altında elektrik faturası ödemediğini ve fiyatların her geçen gün arttığını belirterek "Bugün, Fransa'da hayat gerçekten pahalı." dedi.

Saint-Denis sakinlerinden Linda, son aylarda enerji ve gıda fiyatlarında ciddi bir artış görüldüğünü dile getirerek, "Her şeyde artış var. Ben biraz şanslıyım çünkü çocuklarım büyük. Mali açıdan bağımsızlar, çalışıyorlar. Eşimle birlikte 2 kişiyiz. Gücümüz yeter. Çocuğu olanlar için üzülüyorum. Çünkü bu şekilde yaşanılmaz." ifadesini kullandı.

Linda, ülkedeki zincir marketlerinden birinden alışveriş sonrası aldıklarını göstererek, "Sadece bu gördükleriniz için 100 avro ödedim. 2 poşette sadece meyve suları, dondurmalar ve 3 paket yoğurt var. Bu her şeyi anlatıyor." diye konuştu.

Eskiden Nantes kentinde yaşayan oğlunu ziyaret için gittiklerinde benzine ve geçiş ücretlerine toplam 200 avro verdiklerini anlatan Linda, bugün bu seyahatin 300 avroya mal olduğunu vurguladı.

Fiyatlardaki artışı "ani ve aşırı" olarak nitelendiren Linda, "Yiyecek hiçbir şey bulamayan aileler olacak." dedi.

Paris'te yaşayan Rosa da tüm sektörlerde enflasyona bağlı fiyat artışlarının yaşandığını, bu nedenle ürünlerin fiyatlarını daha dikkatli incelediklerini ve daha az satın alabilecek şekilde gündelik hayatlarını düzenlediklerini kaydetti.

İnşaat sektöründe çalışan Moussaoui Fouad, akaryakıttan iş malzemelerine her yerde fiyatların arttığına vurgu yaparak, aylık işleri için akaryakıt masrafının ikiye katlandığı, parkenin metre karesinin son bir ayda 4 avro arttığını kaydetti.

- FRANSA'DA ENERJİ FİYATLARI TEMMUZDA YÜZDE 28,5 ARTTI

Ukrayna-Rusya savaşıyla hızla yükselen gıda ve enerij fiyatlarının, yaz aylarında yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklık ile daha da yukarı çıkması bekleniyor.



Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) verilerine göre, ülkede enflasyon temmuzda yıllık bazda yüzde 6,1'e ulaştı. En büyük artış yüzde 28,5 ile enerji fiyatlarında kaydedildi.

Genel Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (FAGE) verilerine göre de bu yıl üniversite öğrencilerinin okul başlangıcı dönemindeki masrafları ortalama 2 bin 527 avroya ulaşıyor. FAGE, geçen yıl aynı döneme göre bunun yüzde 7,38 oranında artışa tekabül ettiğini açıklayarak, bu artışı "tarihi" olarak nitelendirmişti.