Fransa: Maduro pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmezse Guaido'yu tanıyacağız
Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Nicolas Maduro'nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde, Fransa'nın Juan Guaido'yu tanıyacağını açıkladı.
- star.com.tr
Reuters'ın son dakika olarak aktardığına göre Fransa`nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Venezuela Devlet başkanı Nicolas Maduro'nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde Fransa'nın Juan Guaido'yu (geçici başkan olarak) tanıyacağını açıkladı.
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