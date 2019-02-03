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Fransa: Maduro pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmezse Guaido'yu tanıyacağız

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Nicolas Maduro'nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde, Fransa'nın Juan Guaido'yu tanıyacağını açıkladı.

  • star.com.tr
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Reuters'ın son dakika olarak aktardığına göre Fransa`nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Venezuela Devlet başkanı Nicolas Maduro'nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde Fransa'nın Juan Guaido'yu (geçici başkan olarak) tanıyacağını açıkladı.

Ayrıntılar Geliyor....

 

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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