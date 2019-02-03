Fransa: Maduro pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmezse Guaido'yu tanıyacağız

Reuters'ın son dakika olarak aktardığına göre Fransa`nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Venezuela Devlet başkanı Nicolas Maduro'nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde Fransa'nın Juan Guaido'yu (geçici başkan olarak) tanıyacağını açıkladı.

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