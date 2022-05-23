Fransa'da yeni Bakanlar Kurulunun ana gündem maddesi alım gücü oldu

Hükümet Sözcüsü Olivia Gregoire yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, toplantıda Macron'nun hükümetine gelecek 5 yıl görevindeki önceliklerin "eğitim, sağlık, ekoloji", acil bir diğer konunun ise Fransızların "alım gücü" meselesi olduğunu kaydetti.

Gelecek haftalarda Bakanlar Kurulunda alım gücü ile ilgili yeni bir yasa tasarısının kabul edilip, genel seçimlerin ardından Ulusal Meclise sunulacağını kaydeden Gregoire, bu tasarının Fransızların mecburi harcamalarını azaltmayı hedeflediğini anlattı.

Gregoire, bu yasa tasarısı kapsamında atılacak adımlar arasında özellikle gaz ve elektrik gibi enerji fiyatlarıyla mücadele etmek için "fiyat kalkanının" devamı, gıda fiyatlarıyla ilgili "gıda çeklerinin" dağıtılması yanı sıra ulaşım fiyatları için ise litre başına pompada yakıt indirimi yer alıyor.

Bu yasa tasarısıyla ayrıca tüm vatandaşların gelirlerini artırmayı hedeflendiğini söyleyen Gregoire, hükümetin bir düğmeye basarak maaşları yükseltme gücü olmadığını ancak sosyal güvenlik ödenekleri artıracağını belirtti.

Gregoire, yasa kapsamında en düşük emeklilik maaşlara, memurlara, maaşlı veya serbest çalışanlara yönelik adımlar atılacağını kaydetti.

Yeni görev süresince Macron diğer öncelikleri arasında, kadın-erkek eşitliği, nesiller arası dayanışma ve Cumhuriyetin evrensellik sözü yer alıyor.

- GENEL SEÇİMDE BAŞARISIZ OLAN BAKANLAR İSTİFA EDECEK

Başbakan Elisabeth Borne'un yanı sıra 27 kişiden oluşan yeni kabinedeki 14 bakanın aynı zamanda 12 ve 19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek genel milletvekili seçiminde aday olduğunu hatırlatan Gregoire, seçimde milletvekili seçilemeyen başbakan da dahil bakanların kabineden istifa edeceklerini söyledi.