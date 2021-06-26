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Dünya

Fransa'da yeni Kovid-19 vaka sayısı 2 binin altına düştü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1986 yeni vaka kaydedildi.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 00:54 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 00:54
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 33 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 968'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 1986 artışla 5 milyon 766 bin 315'e yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 0,8'e düştü.

Hastanelerde 1389'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 190 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 139 bin 912'ye ulaştı, bunlardan 20 milyon 678 bin 609'una ikinci doz uygulandı.

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