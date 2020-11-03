İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4415
  • EURO
    9,8322
  • ALTIN
    514.261
  • BIST100
    1133.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da diktatörlüğe bir adım daha! Yeni yasaklar kapıda
Dünya

Fransa'da diktatörlüğe bir adım daha! Yeni yasaklar kapıda

Fransa'da görevdeki polis ve jandarmanın görüntülerini sosyal medyada paylaşmak yasaklanacak.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 00:10
ABONE OL

Fransa'da görevde olan polis ve jandarmanın görüntülerinin sosyal medyada paylaşmanın yasaklanacağı, buna uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro ceza verileceği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, mecliste bugünlerde "genel güvenlik" yasa tasarısının görüşüldüğünü belirtti.

Yasa tasarısıyla görevdeki polis ve jandarmanın görüntülerini sosyal medyada paylaşmanın yasaklanacağını ifade eden Darmanin, bu yasağa uymayanlara1 yıl hapis ve 45 bin avro ceza kesileceğini kaydetti.

Darmanin, ayrıca terörle mücadele amacıyla ülkede drone kameraların kullanılacağını söyledi.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.