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Dünya

Fransa'da yoksulların sayısı 1,4 milyon arttı

Fransa'da son 20 yılda yoksulların sayısı 1,4 milyon artarken 5,1 milyon kişi de yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Fransa'da yoksulların sayısı 1,4 milyon arttı
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Fransa'da Eşitsizlik Gözlemevinin yoksulluğa ilişkin 4. raporu yayımlandı.

Eşitsizlik Gözlemevi, ülkedeki yoksulluk sınırını aylık olarak tek yaşayan bir kişi için 1014 avro, çocuksuz bir çift için 1500 avro ve 14 yaşından büyük iki çocuklu bir aile için ise 2 bin 500 avro olarak belirledi.

Gözlemevinin bu kriterleri dikkate alarak oluşturduğu rapora göre, Fransa'da nüfusun yüzde 8,1'ine tekabül eden 5,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşamlarını sürdürüyor. Bu oran 2002'de yüzde 6,6 olarak kayıtlara geçerken, ülkede yoksulların sayısı son 20 yılda 1,4 milyon arttı.

Yoksulluğun artmaya devam ettiği ülkede, bu durum en çok gençleri etkiledi. 18-29 yaşındakilerin yüzde 10 ila 11,4'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Yaklaşık 4 işsizden biri de bu sınırın altında yaşarken, maaşlı çalışanlar için bu oran yalnızca yüzde 2,9 oldu.

İstihdam, yoksulluk verilerini etkilese de ülkede 1,1 milyon çalışanın aylık bütçesi yoksulluk sınırının altında kalıyor. Göçmenlerin yüze 18,8'inin, Magriplilerin de yüzde 23,6'sının aylık gelirleri yoksulluk sınırının altında kalıyor.

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