Fransa’daki eylemlerde bin 723 kişi gözaltına alındı

Fransız hükümetinin geri adımına rağmen ülkede eylemlerin şiddeti azalmadı. Fransa çapında dün 125 bin kişinin katılımı ile "Sarı Yelekliler"in dördüncü büyük eyleminin ardından ülke çapında operasyonlar sürüyor. Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı son verilere göre son eylemler nedeniyle toplam bin 723 kişi gözaltına alındı. Bakanlık, 503 kişinin serbest bırakıldığını, eylemcilerden bin 220’sinin hala gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Başkent Paris, Marsilya, Bordeaux, Lyon ve Toulouse gibi birçok şehirde Sarı Yeleklilerin dördüncü hafta sonu eyleminde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Polisle sık sık çatışmalara giren eylemciler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isterken, polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Gösterilerde yüzlerce kişinin yaralandığı öğrenildi.

Fransa'da akaryakıt zamlarına yönelik başlayan gösterilerin ardından hükümet, akaryakıt zamlarını ertelediğini açıklamıştı.