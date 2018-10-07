Fransa'daki festivalde boğanın saldırdığı kadın öldü
Fransa'nın güneyindeki Aigues-Mortes kentinde düzenlenen festivalde bir kişi boğanın saldırması sonucu hayatını kaybetti.
- AA
BBC'nin haberine göre, Aigues-Mortes kentinde düzenlenen boğa yarışı festivalini eşiyle izleyen bir kadın bariyerleri aşan boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırlayan kadın kafasının üstüne düştü.
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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