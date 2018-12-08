Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis 30 kişi yaralandı

720 kişiye gözaltı

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, ülke genelinde gözaltına alınan "sarı yelekli" sayısının 700'e yükseldiğini açıklamıştı. Ülke genelinde bin kişinin polis karakollarına götürüldüğü, gözaltı sayısının da 720'ye yükseldiği bildirildi.

France 2 televizyon kanalına konuşan Lunez, ülke genelinde 31 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu.

Paris'te hayat durdu

Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı. Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı durumda.