Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis 30 kişi yaralandı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs- Elysees Caddesi'nde polis 'sarı yeleklilere' biber gazıyla müdahale etti, bin kişi polis karakollarına götürüldü, 720 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde 3'ü polis 30 kişi yaralandı.
- AA
"Sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.
Biber gazıyla müdahale
Protestocular sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı.
Göstericilerin üst araması yapıldıktan sonra caddeye girmelerine izin verilirken, polis ile eylemciler arasında gergin anlar yaşandı.
Şiddet ara sokaklara sıçradı
Champs-Elysees etrafındaki ara sokaklara dağılan göstericiler, çok sayıda araç yaktı, barikatları ateşe verdi ve mağaza camlarını kırdı.
Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı, tazyikli su ve sis bombası kullandı.
Gösterilerde 3'ü polis, 30 kişi yaralandı.
720 kişiye gözaltı
Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, ülke genelinde gözaltına alınan "sarı yelekli" sayısının 700'e yükseldiğini açıklamıştı. Ülke genelinde bin kişinin polis karakollarına götürüldüğü, gözaltı sayısının da 720'ye yükseldiği bildirildi.
France 2 televizyon kanalına konuşan Lunez, ülke genelinde 31 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu.
Paris'te hayat durdu
Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.
Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.
Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.
Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı. Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı durumda.
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