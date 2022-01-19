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Dünya

Fransa'daki güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 436 bin 167 yeni vaka kaydedildi, 232 kişi ise hayatını kaybetti.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 23:17 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:17
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Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 232 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 869'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 436 bin 167 artışla 15 milyon 175 bin 464'e yükseldi. Son bir haftada ortalama günlük vaka sayısı 320 bine çıktı.

Hastanelerde 3 bin 852'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 230 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son günlerde yoğun bakıma girenlerin sayısında düşüş yaşanıyor.

Fransa'da dün, 464 bin 769 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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