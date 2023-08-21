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Dünya

Fransa'daki orman yangını bir haftadır söndürülemiyor

Fransa'nın güneyindeki Orta Pireneler bölgesinde, yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangın 7 günde söndürülebildi.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
Fransa'daki orman yangını bir haftadır söndürülemiyor
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Orta Pireneler İtfaiyesinden yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta Orta Pireneler'e bağlı Argeles-sur-Mer yerleşkesinde başlayan ve bir kamp dahil yaklaşık 500 hektarlık yeşil alanı kül eden yangının gece itibarıyla tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yangına müdahalede ve soğutma çalışmalarında yaklaşık 500 itfaiyecinin görev yaptığı ifade edildi.

Öte yandan Fransız Meteoroloji İdaresi, kavurucu sıcaklar nedeniyle bölgede turuncu alarm vererek yangın riskine karşı uyarıda bulundu.

- YANGIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Fransa'nın güneyinde bulunan Orta Pireneler'deki Argeles-sur-Mer yerleşkesinde çıkan ve Saint-Andre ile Sorede bölgelerine yayılan yangın nedeniyle bölgedeki 3 bin kişi tahliye edilmiş, 20'si itfaiyeci 50'den fazla kişi, alev ve dumandan zarar görmüştü.

Yangın ancak üçüncü gününde kontrol altına alınabilmişti.

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