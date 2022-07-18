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Dünya

Fransa'daki orman yangınları 6'ıncı gününde

Fransa'nın güneyinde 6 gündür devam eden orman yangınlarında 10 bin 500 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
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Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde aşırı sıcakların etkili olmasının ardından başlayan orman yangınları devam ediyor. Hafta sonu boyunca yangınla mücadelenin devam ettiği bölgede yaklaşık 3 bin hektarlık alanın daha yanması sonucu toplam 10 bin 500 hektar alan küle döndü. Landiras kasabasında yangınların başlamasından bu yana en az 4 bin 100 kişi tahliye edildi. Gironde bölgesi genelinde ise tahliye edilenlerin sayısının 12 bin 200'e ulaştığı belirtildi.

Fransa meteoroloji ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde sıcaklığın 41 dereceye ve kuzeybatı bölgelerinde ise 35 dereceye yükseldiği belirtilmişti. Fransa genelinde bugün yüksek sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.

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