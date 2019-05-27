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Fransa'daki patlamada 2 şüpheli gözaltında

Fransa'nın Lyon kentinde 13 kişinin yaralanmasına sebep olan patlamadan sorumlu iki şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
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Fransa’nın Lyon kentinin merkezindeki bir yaya sokağında, içinde bomba bulunan bir çantanın infilak etmiş ve aralarında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı. Bu sabah, Cezayir asıllı 24 yaşındaki bilgisayar bilimi öğrencisi Lyon'un 7'inci bölgesinde otobüsten inerken göz altına alındığı açıklandı. Içişleri Bakanı
 
Christophe Castaner yaptığı açıklamada "Bir şüpheli gözaltına alındı. Paris savcılığının terörle mücadele bölümü ile ortaklaşa çalışan anti terör şubesini, Lyon adli polisini ve iç Güvenlik Genel Müdürlüğünü selamlıyorum. Ortak hareketleri çok önemli ve belirleyicidir" ifadelerini kullandı.
 
Lyon Belediye Başkanı Gerard Colomb da ikinci bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tutuklanan ikinci şahsın 24 yaşındaki öğrencinin akrabası olduğu bildirildi.
 
Cumartesi gecesi polis tanık çağrısında bulunup saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Kalitesiz görüntüler halk tarafından tepki çekerken fotoğraflar bisiklete binen bir adamı gösteriyordu. Şüpheliye ait olduğu tahmin edilen patlayıcının üzerinde üç farklı bölgede DNA izi bulunmuştu. DNA, Ulusal otomatik DNA dosyasında bir eşleşme bulamamıştı.

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