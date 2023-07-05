İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2023 Çarşamba / 17 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9954
  • EURO
    28,5041
  • ALTIN
    1610.16
  • BIST100
    6003.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'daki protestolarda 1 kişi plastik mermiyle öldürüldü
Dünya

Fransa'daki protestolarda 1 kişi plastik mermiyle öldürüldü

Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 00:09 - Güncelleme:
Fransa'daki protestolarda 1 kişi plastik mermiyle öldürüldü
ABONE OL

Yerel gazete La Marseillaise'in haberine göre, ülkenin güney kenti Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, "ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi" nedeniyle adli soruşturma başlattı.

Savcılığın açıklamasına göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen 27 yaşındaki kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi.

O gece bölgede eylemler ve yağmalama olayları yaşansa da ölen kişinin bunlara katılıp katılmadığı netlik kazanmadı.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.