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Fransa'daki rehine olayın detayları ortaya çıktı

Fransa’nın Toulouse kentinde bir dükkanda 4 kadını 5 saat rehin alan silahlı şahısın ağır depresyonda olduğu ortaya çıktı.

  • İHA
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Fransa'nın güneyindeki Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında, tütün ürünleri satan bir dükkanda 17 yaşındaki silahlı şahıs 4 kadını rehin almıştı. Rehin alma olayının ardından başlatılan operasyonda saldırganın babasının olay yerine gelip oğlunu ikna etmesi üzerine olay can kaybı yaşanmadan son buldu.
 
Rehin alma olayını yakından takip eden Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, saldırganın gözaltına alındığını ifade etti. Toulouse Savcısı Dominique Alzeari, rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve saldırganın psikolojik problemleri olduğunun bilindiği söyledi. Saldırganın güvenlik güçlerine yönelik şiddet, hırsızlık ve "sarı yelek" gösterilerine katılması gerekçesiyle daha önce gözaltına alındığı belirten savcı, şahsın ağır bir depresyonda olduğunu ve terör şüphesi bulunmadığını kaydetti.

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