Fransa'daki seçimden 1. çıkan partinin lideri, teröristbaşı sempatizanı çıktı!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimin ikinci turunda mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu. Yeni Halk Cephesi, oyların yüzde 25,6'sını alarak nihai milletvekili sayısını 178'e çıkardı. Macron'un meclis ittifakı ise ikinci turda oyların yaklaşık 25'ini alarak seçim ortakları ile 163 sandalye elde ederken, ikinci turda oyların yaklaşık yüzde 37'sini alan aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN), diğer partilerin işbirliğine gitmesi nedeniyle bu turda yalnızca 104 milletvekili kazanarak nihai sandalye sayısını 143'e çıkardı. Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Yeni Halk Cephesi'nin solcu partileri arasında olan Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Melenchon, Fransa'nın Filistin'i tanıyacağının sözünü verdi.

FİLİSTİN'İ TANIMA SÖZÜ VEREN MELENCHON'DAN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÖVGÜ

Melenchon, "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak. Pek çok şeye kararnameyle karar verebileceğiz. Uluslararası düzeyde Filistin Devleti'ni tanımayı kabul etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı. Melenchon'un geçmişte terör örgütü PKK'yı destekleyen açıklamaları dikkat çekti. Melenchon, 15 Şubat 2022'de ise sosyal medya hesabından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı destekleyen skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımında "Öcalan 23 yıldır Türkiye'de tutuklu. Neredeyse Mandela kadar. Bu adil değil. Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı. 2022'de Paris'te ölen 3 PKK yanlısının ardından Melenchon'un PKK yanlılarıyla bir araya gelerek, terör örgütü PKK/YPG'yi 'özgürlük savaşçıları' olarak nitelendirmişti.

İSTİFASINI KABUL ETMEDİ



Öte yandan Fransa Başbakan Gabriel Attal, seçim hezimetinin ardından Macron'a istifasını sundu. Görüşmenin ardından Macron istifayı reddederek, "'ülkenin istikrarı" için Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istedi.

İLK GÜNDEN OLAYLAR ÇIKTI



Batı medyası, Fransa'daki seçim sonuçlarını 'artık kaostan kaçınılamaz' şeklinde yorumladı. İngiliz Guardian gazetesi, Fransa'da 'siyasi çıkmazın' ufukta belirdiğini yazdı. Telegraph gazetesi ise Macron'un Sol'la ittifak kurma kararının Fransız ekonomisi açısından çok ciddi sonuçları olabileceğini yazdı. Sol ittifakın verdiği taahhütlerin yıllık maliyetinin 200 milyar Euro'yu bulacağı ve bu da AB ile ilişkileri zora sokabileceği kaydedildi. New York Times, Fransa'nın siyasi bir felce hazırlandığını aktarırken Washington Post da "Fransa şimdi aylarca sürebilecek siyasi felç ve belirsizlikle karşı karşıya kalabilir" dedi. CNN'de ise Macron'un kumarı aşırı sağı iktidardan uzak tuttu, ancak Fransa'yı kaosa sürükledi. Fransa uzun bir istikrarsızlık dönemine girecek" haberi yer aldı.