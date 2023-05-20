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Dünya

Fransa'daki Türk seçmenler oy kullanmak için sandığa akın etti

Fransa'daki Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için sıraya girdi. Paris Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruk oluştu.

IHA20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Fransa'daki Türk seçmenler oy kullanmak için sandığa akın etti
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Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında bugün başlayan oy verme işlemi sürüyor. Fransa'daki Türk seçmenler yerel saatle 08.00'den itibaren 9 noktada kurulan sandıklara gitmeye başladı. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na oy kullanmaya gelen seçmenler, yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Seçimin ilk turunda hafta içi 10, hafta sonu 15 sandık kurulurken, 2. turda bu sayı 30'a yükseltildi.

Fransa'da bugün başlayan oy verme işlemi Lyon Başkonsolosluğu bölgesindeki Clermont-Ferrand'da ve Paris Başkonsolosluğu bölgesindeki Orleans'ta 21 Mayıs'ta, diğer noktalarda ise 24 Mayıs'ta sona erecek.

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