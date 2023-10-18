Fransa'daki üniversitelilerden Filistin'e destek

Fransız solcu siyasi oluşumlarından Revolution Permenante, sosyal medya platformu X'ten Toulouse-Jean Jaures Üniversitesinin Mirail Kampüsü'nde yapılan öğrenci protestolarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşıma göre, 7 öğrenci kuruluşunun çağrısı ile kampüste toplanan yaklaşık 400 kişi, Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

Gösteri, hükümetin 12 Ekim'den bu yana ülke çapında yapılan Filistin'e destek gösterilerine "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasak uygulama kararının ardından şehirde yapılan ilk gösteri oldu.

Göstericiler, "emperyalist hükümetlerin İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemesi kadar iki yüzlü bir şeyin olmadığını" dile getirerek, Batılı ülkelerin İsrail yanlısı tutumunu eleştirdi.

Öğrenciler, Batı medyasının Filistin halkını "saldıran", İsrail'i ise "kendini savunan" olarak gösterme propagandasına tepki göstererek, hükümetin gösteri yasağına rağmen Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını göstereceklerini belirtti.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

