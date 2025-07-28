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Dünya

Fransa'dan ABD-AB anlaşmasına sert tepki: Bu bir kara gün

Fransa Başbakanı François Bayrou, ABD ile Avrupa Birliği arasında varılan gümrük tarifesi anlaşmasını sert sözlerle eleştirdi. Avrupa'nın bu anlaşma ile ABD'ye boyun eğdiğini ifade eden Bayrou, AB-ABD ticaret anlaşmasının yapıldığı günü 'kara gün' olarak niteledi.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
Fransa'dan ABD-AB anlaşmasına sert tepki: Bu bir kara gün
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Fransa Başbakanı François Bayrou, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda vardığı ticaret anlaşmasını eleştirerek, anlaşmanın yapıldığı gün için "kara gün" ifadesini kullandı.

Fransa Başbakanı Bayrou, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulamasına karar verilen anlaşmaya tepki gösterdi.

Paylaşımında Bayrou, bu anlaşma ile "Avrupa'nın ABD'ye boyun eğdiğini" savundu.

Bayrou, "Değerlerini dile getirmek ve çıkarlarını savunmak için bir araya gelen özgür halklar ittifakının boyun eğmeye karar verdiği gün, kara bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad ise X paylaşımında, ABD'nin tarife tehdidi altındaki sektörler için anlaşmanın "geçici istikrar" sağlasa da "dengesiz" olduğunu vurguladı.

Bütçe ve Hazine Bakanı Laurent Saint-Martin ise anlaşmanın kısa vadede Fransız iş dünyası için "faydalı" olabileceğini ancak "dengesiz" olan bu anlaşmanın orta vadede özellikle dijital hizmetler hesaba katılarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

- ABD İLE AB ARASINDA VARILAN TİCARET ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB'nin otomobil ve diğer ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, AB'nin ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı kabul ettiğini belirtmişti.

Ayrıca AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini bildiren Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söylemişti.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

  • ticaret anlaşması
  • kara gün

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