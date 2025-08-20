İSTANBUL 28°C / 19°C
Dünya

Fransa'dan ABD'ye UCM tepkisi: Yargıçlara desteğimiz sarsılmaz

Fransa, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 4 kişiye yaptırım kararı almasına sert tepki gösterdi. Paris yönetimi, yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak “UCM'ye ve yargıçlarına desteğimiz sarsılmaz” mesajı verdi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 20:43
Fransa'dan ABD'ye UCM tepkisi: Yargıçlara desteğimiz sarsılmaz
ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında bir Fransız yargıcın da bulunduğu 4 UCM üyesine ABD'nin yaptırım kararı almasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

ABD'ye UCM üyelerine yönelik yaptırımları kaldırması çağrısı yapılan açıklamada, "Fransa, bu kararın hedef aldığı yargıçlar ve UCM çalışanlarına sarsılmaz desteğini yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UCM çalışanlarının "cezasızlıkla mücadelede temel bir rol" üstlendiği vurgulandı.

ABD yönetimi UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını, "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı açıklama yaparak, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi yaptırım listesine eklediklerini bildirmişti.

