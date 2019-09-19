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Fransa'dan Aramco saldırısına ilişkin açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıyı üstlendiğine dair yaptıkları açıklamanın 'pek güvenilir olmadığını' söyledi.

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Le Drian, CNews televizyon kanalında Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Husiler, bu saldırıyı kendileri düzenlediğini açıkladı ama bu açıklama pek güvenilir değil." ifadelerini kullanan Le Drian, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını beklemek gerektiğini belirtti.

Le Drian, saldırının meydana geldiği zamanın tesadüf olmadığına işaret ederek, "Bu saldırı tam BM Genel Kurulu öncesinde, Fransa'nın bölgede huzuru sağlamak için bazı inisiyatifler aldığı zamanda düzenlendi." yorumunu yaptı.

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Le Drian, Tunus yetkililerine seçimlerin ikinci turunun tarafsız şekilde yapılması hususunda taleplerini ilettiklerini söyledi.

Le Drian, birkaç gün önce Fransa'ya iltica talebinde bulunan, devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiası ile aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'e iltica hakkı vermenin uygun olmadığını belirterek, "Snowden 2013'te sadece Fransa'ya değil başka ülkelere de iltica talebinde bulunmuştu. O zaman Fransa bu kişiye iltica hakkı vermenin uygun olmadığını karar verdi. Bugün de siyasi ve hukuki açıdan bir şey değişmedi." ifadelerini kullandı.

SAUDI ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından, yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler, yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise saldırının İran silahlarıyla gerçekleştirildiği iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.

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