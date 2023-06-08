Fransa'dan aşırı sağcı İsrailli Bakan hakkında açıklama: Hükümetten kimse görüşmeyecek

Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransız Sözcü, hükümetten kimsenin, OECD yıllık mali bakanlar toplantısı kapsamında Paris'e ziyaret gerçekleştiren İsrailli bakan Smotrich'le temas kurmayı planlamadığına ifade etti.

Legendre, Smotrich'in birtakım konuşmalarının rahatsız edici olduğuna değindi.

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkımından etkilenen halk için Fransa'nın bu ülkeye yarından itibaren yardım kamyonları göndereceğine söyleyen Legendre, yardımlar arasında ilaç, hijyen malzemeleri ve su arıtıcıları gibi malzemeler bulunduğunu kaydetti.

AA muhabirinin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türk diplomasisinin başına gelmesi hakkındaki yorumunun ne olduğu sorusuna Legendre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın geçen hafta Türk mevkidaşı Fidan'ı tebrik ettiği "Barış ve bölgesel istikrar, NATO bünyesindeki diyalog ve küresel sorunlar gibi alanlar başta olmak üzere Fransa-Türkiye arasındaki işbirliğini sürdürmek için yakında görüşmek üzere." mesajını anımsattı.