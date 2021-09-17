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Dünya

Fransa'dan bir İslamofobik karar daha! İçişleri Bakanlığı devreye girdi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Batı değerlerine aykırı ve ayrılıkçı yayın çizgisi gerekçesiyle Müslümanlara ait Nawa adlı yayınevini kapatmak için harekete geçti.

AA17 Eylül 2021 Cuma 21:18 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 22:17
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Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İslamcı yayınevi Nawa'nın, özellikle cihadı meşrulaştıran bazı eserleri nedeniyle fesih sürecini başlattım." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı, yayınevine ait mal varlığının dondurulması ve yayınevi yöneticilerinin gözaltına alınması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Le Figaro gazetesi de Nawa yayınevinin "evrensel değerler karşıtı, ayrılıkçı ve Batı değerlerine aykırı yayın çizgisi nedeniyle" kapatılmak istendiğini bildirdi.

Darmanin, tam adı "Nawa Şark Çalışmaları ve Çeviri Merkezi" olan yayınevinin yöneticilerini "cihat yanlılarıyla bağlantılı" olmakla suçladı.

Nawa yayınevi, sitesinde kendisini "İslam mirasından doğan insani ve siyasi bilimleri tanıtmayı" ve "Batı dünyası ve bilimleri, modern siyasi ideoloji ve doktrinlerin çalışılarak bu disiplinlerin yeniden canlandırılmasına katkı sağlamayı" amaçlayan bir kuruluş olarak tanımlıyor.

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