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Dünya

Fransa'dan çarpıcı İsrail itirafı: İstihbarat sağlıyoruz

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Gazze'ye bomba yağdıran İsrail için istihbarat sağladıklarını itiraf etti. İstihbaratı iki ülke arasındaki geleneksel ortaklık kapsamında sağladıklarını söyleyen Lecornu, terörle mücadele konusunda uzun bir deneyimlerinin bulunduğunu belirtti.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
Fransa'dan çarpıcı İsrail itirafı: İstihbarat sağlıyoruz
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Lecornu, Le Progres gazetesine verdiği demeçte, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Fransa, İsrail'e askeri destek sağlıyor mu?" sorusu üzerine Lecornu, "ülkesinin İsrail'e ekseriyetle istihbarat desteği sunduğunu" ifade etti.

Tel Aviv yönetimine bu istihbaratı, iki ülke arasındaki geleneksel ortaklık çerçevesinde sağladıklarını kaydeden Lecornu, terörle mücadele konusunda uzun bir deneyimlerinin bulunduğunu belirtti.

Fransa'nın İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana tutum sergilemeyi sürdüreceğini vurgulayan Lecornu, Gazze Şeridi'ndeki durumun zorluğuna işaret etti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci hayatını kaybetmişti. Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

  • Fransa Savunma Bakanı
  • İsrail-istihbarat ortaklığı
  • terörle mücadele deneyimi

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