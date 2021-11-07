Fransa'da çirkin saldırı! Haç çizip, yazı yazdılar

AA 7 Kasım 2021 Pazar 15:35 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 15:36

DİTİB'den yapılan açıklamada, dün gece Montlebon, Pontarlier ve Roubaix'deki camilerinin duvarlarına haç çizildiği ve İslam karşıtı yazıların yazıldığı belirtildi.

"Barış ve huzur yuvası camilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, maruz kalınan zararın en kısa zamanda giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağı ve konunun takipçisi olunacağı belirtildi.

Açıklamada, "İş birlikleri için güvenlik güçlerine ve Fransız makamlarına ve destekleri için Fransız halkına teşekkür ederiz. Ülke huzuruna ve birlikte yaşama bilincine halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.