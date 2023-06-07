Fransa'dan ''Fettah'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, İran'ın 6 Haziran'da duyurduğu, 1400 kilometre menzilli yeni bir balistik füze geliştirme açıklamaları nedeniyle kaygılı." ifadesine yer verildi.

Bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu faaliyetlerin, İran'ın nükleer ve balistik programına ara vermediğini gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için hareket etmekten geri adım atmayacağız." ifadesi kullanıldı.

İran yönetimi dün ülkenin ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen "Fettah"ı, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle duyurmuştu.