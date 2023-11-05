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Dünya

Fransa'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'de ateşkes yolunda acilen saldırılara insani ara verilmesi çağrısında bulundu.

AA5 Kasım 2023 Pazar 16:00 - Güncelleme:
Fransa'dan Gazze için ateşkes çağrısı
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Katar'ın başkenti Doha'da ev sahibi mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşen Colonna, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında "çok fazla sivilin öldüğünü" belirterek hastaneler, okullar, insani yardım görevlileri ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Colonna, "Acilen kalıcı ve gözlenebilir bir insani ara kesinlikle zorunludur ve bunun ateşkesle neticelenmesi gerekir." dedi.

Ülkesinin BM Güvenlik Konseyinden bu yönde bir karar çıkması için çalıştığını kaydeden Colonna ayrıca Fransa'nın 9 Kasım'da düzenleyeceği uluslararası insani konferansta Gazze'de sivillerin su, gıda, enerji ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası hukuka uyum gibi meselelerin ele alınacağını ifade etti.

  • Catherine Colonna
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