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Fransa halkın tepkisine neden olan akaryakıt zammını 6 ay erteledi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe düzenlediği basın toplantısında halkın tepkisini çeken vergi zamlarının altı ay süre ile askıya alındığını duyurdu.

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Fransa'da 'sarı yelekliler' tarafından istikrarla devam ettirilen hak arayış gösterilerinde akaryakıt zammı protestoları görünürde neticeye erdi. 
 
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıta getirilen vergi zamlarını geri çektiklerini duyurdu.
 
SAĞIR OLMAK GEREKİR
 
Fransa Başbakanı 'sarı yelekliler'e çağrı yaparak, "Bu şiddet sona ermeli. Ancak Fransız halkının öfkesine kulak vermemek için de sağır olmak gerekiyor" dedi. 
 
Fransa'da "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 10 gündür ülke genelinde düzenlendikleri gösterilerde hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

 

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