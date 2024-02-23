Fransa'dan gerilimi tırmandıracak Ermenistan hamlesi

Ermenistan hükümetinin YouTube sayfasında canlı yayınlanan görüşmede, Başbakan Paşinyan, Fransa ile savunma alanındaki işbirliği ilişkilerine değindi.

Paşinyan, Lecornu'nun ziyaretinin ilk Fransız savunma bakanı ziyareti olduğunu belirterek, Ermenistan'ın savunma ve güvenlik alanındaki yönelimlerinin çeşitlendirilmesi kararı kapsamında, Fransa'nın ilk olumlu yanıt veren ülkelerden birisi olduğunu aktardı.

Taraflar, Ermenistan ordusunda yapılan reformlar, askeri eğitim, muharebeye hazırlık ve diğer alanlarda Ermenistan-Fransa işbirliğini de ele aldı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Fransız bakan Lecornu ile Savunma Bakanı Papikyan arasında da temaslar gerçekleştirildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı, savunma ve güvenlik alanında anlaşmalar imzalandı.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, Ermeni Bakan, Fransa ile işbirliğinin bir başka ülkeye yönelik olmadığını, Rusya ve diğer ortakların bu konuya saygı duyması gerektiğini savunarak, "Hem Fransa'yla hem de İran'la işbirliği yapma hakkımız var ve bunu herkesin bilmesi gerekir. Fransız ortaklarımız bu ortaklarla (İran) işbirliğine saygı duyuyor, İranlı ortaklar da bu işbirliğine saygı duyuyor." iddiasında bulundu.

"FRANSIZ SİLAHLARIYLA İLGİLİ EĞİTİMLER DE FRANSA TARAFINDAN SAĞLANACAK"



Fransa Savunma Bakanı Lecornu ise Ermenistan'a hangi türde ilave silah ve mühimmatın sağlanacağı konusunda detay vermediği konuşmasında, "Hava savunma sistemleri konusunda eğer Ermenistan'ın ihtiyacı varsa, kısa, orta ve uzun menzilli füzeler sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Lecornu, (Papikyan'ın Paris ziyaretinde) imzalanan anlaşma gereği gece görüş gözlüklerinin ilk partisinin 22 Şubat'ta Ermenistan'a teslim edildiğini belirterek, "Bastion" tipi zırhlı muharebe araçlarının da ileriki günlerde gönderileceğini kaydetti.

Fransız Bakan, Ermeni askeri öğrencilere, subay ve astsubaylara ülkesinin askeri okullarında eğitim verileceğini, Fransız silahlarıyla ilgili eğitimlerin de Fransa tarafından sağlanacağını aktardı.

FRANSA VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ



Fransa ile Ermenistan arasında Ekim 2023'te silah satışı ve askeri yardım hususunda anlaşma imzalanmıştı.

Sosyal medya sitelerinde, Ermenistan'a Bastion zırhlı personel taşıyıcıların sevkine ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 21 Şubat'ta Elysee Sarayı'nda Paşinyan'la yaptığı görüşmede, stratejik altyapının geliştirilmesi konusunda Ermenistan'ı desteklemeyi ve "sorumluluk ruhuyla, gerilimi tırmandırma arzusu olmadan" askeri teçhizat sağlamayı sürdüreceklerini ifade etmişti.