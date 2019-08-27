Fransa’dan İngiltere’ye geçmek isteyen Iraklı bir mülteci, iki ülke arasındaki kanalı yüzerek geçmeye çalıştı. Küçük kayıklar için bile çok tehlikeli olan kanaldan yüzerek geçmek isteyen mültecinin cansız bedeni Belçika sahiline vurdu.

Der Spiegel’de yer alan habere göre, üzerinden kimlik çıkan Iraklı mültecinin 48 yaşında olduğu öğrenildi. Kendi imkânlarıyla boş plastik şişelerden bir yüzme kıyafeti yaptığı tespit edilen kişi, Belçika’nın Zeebrugge kenti yakınlarında bulundu.

Bölgenin valisi Carl Decaluwe, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “(Kendi sularımızda) ilk kez bir mülteci cesediyle karşılaştık. İnsanların 21. yüzyılda Fransa’dan İngiltere’ye yüzmeye çalıştıklarını görmek çok üzücü.” diye konuştu. Boğularak hayatını kaybeden adamın daha önceden Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Fransa kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fransız ve İngiliz sahil güvenlik birimleri Ocak 2019’dan bu yana İngiliz Kanalı’nı botlarla geçmek isteyen düzensiz bin 450 mülteciyi yakaladı. Bu sayının, 2018 yılının tamamından iki kat daha fazla olduğu belirtildi.

Fransa ile İngiltere arasında yer alan kanal, yoğun gemi trafiği, güçlü akıntısı, sık sık yaşanan yoğun sis olayı ve ortalama 17 derecelik su sıcaklığı ile büyük tehlike arz ediyor.