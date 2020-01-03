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Dünya

Fransa’dan İran’daki vatandaşlarına uyarı

Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği, İran’daki vatandaşlarına kamusal alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

IHA03.01.2020  12:54 - Güncelleme: 03.01.2020  12:54

ABD’nin düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından bölgede tansiyonun yükselmesiyle, İran’da elçilikleri bulunan ülkeler vatandaşlarına uyarılarda bulunuyor. Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği, İran’da bulunan vatandaşlarına kamusal alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, “General Süleymani’nin ölümünün ardından 3 günlük yas ilan edildi. Bu nedenle Fransız vatandaşlarına, kalabalık alanlardan uzak durmaları, ihtiyatlı davranmaları ve kamusal alanlarda fotoğraf çekinmekten uzak durmaları uyarısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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