Fransa'dan İtalya'ya tepki: Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan diplomatik yetkili, Salvini'nin "kabul edilemez sözlerinin" ardından İtalya'nın Paris Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro'nun 21 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

Yetkili, "Büyükelçiye bu sözlerin iki ülke arasındaki güven iklimi, tarihi ilişkiler ve ayrıca son dönemdeki ikili gelişmelerle çeliştiği hatırlatıldı. Oysa bu gelişmeler, özellikle Ukrayna'ya verilen koşulsuz destek bağlamında, iki başkent arasında güçlü yakınlaşmaları ortaya koymuştu." ifadelerini kullandı.

Salvini, Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikriyle alay ederek Macron'a "kaskını ve tüfeğini alıp bu ülkeye kendisinin gitmesi" önerisinde bulunmuştu.

