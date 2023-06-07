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Dünya

Fransa'dan, Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın kısmen yıkılmasının 'ciddi bir eylem' olduğunu ifade etti.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 01:47 - Güncelleme:
Fransa'dan, Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki
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Legendre yaptığı yazılı açıklamada, Kahovka Barajı'nın kısmen yıkımını "çok ciddi bir eylem" olarak nitelendirdi ve bunun Ukrayna-Rusya savaşının trajik sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Açıklamada, Fransa'nın bu yıkımın insani ve çevresel etkileri konusunda etkilenen Ukrayna halkı için ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği için derin endişe duyduğu kaydedildi.

Paris Yönetiminin santralin durumunu yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca Fransa'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın barajın kısmi yıkımının neden olduğu sonuçlarla başa çıkabilmesi için Ukrayna yetkililerine yardım etmeye hazır olduğuna değinildi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve hidroelektrik santralinin bombalarla vurulduğu duyurulmuştu.

Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

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