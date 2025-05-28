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Dünya

Fransa'dan net uyar: Gazze ve Batı Şeria'ya ilhak girişimine karşıyız

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak girişimlerine güçlü şekilde karşı çıktıklarını açıkladı. Lemoine, bölgede insani yardımın yetersiz olduğunu vurgulayarak Gazze halkının zor durumda olduğunu belirtti. Fransa, Filistin topraklarıyla ilgili tutumunu değiştirmeyerek her türlü sömürgecilik ve ilhak girişimini kınamaya devam edeceğini duyurdu.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Fransa'dan net uyar: Gazze ve Batı Şeria'ya ilhak girişimine karşıyız
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Lemoine, Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Fransa'nın Filistin devletini tanıması halinde Batı Şeria'yı işgal edeceğini ifade ettiği sözleri sorulan Lemoine, "Netanyahu'nun sözlerini yorumlamam gerekiyor mu, bilmiyorum. (Filistin) Topraklarıyla ilgili Fransa'nın tutumu biliniyor; ister Batı Şeria ister Gazze Şeridi olsun, her türlü sömürgecilik veya ilhak girişimini her zaman kınadık." ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR YETERLİ DEĞİL

Lemoine, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun yakın zamanda aynı şeyleri söylediğine işaret ederek "Batı Şeria veya Gazze'ye yönelik her türlü ilhak girişimine sert bir şekilde karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki "yardım noktasında" insani yardımın dağıtıldığı anlara ilişkin görüntüler sorulan Lemoine, bunların, bölgede insani yardımın yeterli olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Görüntülerin ayrıca bölgedeki durumun korkunç olduğunu yansıttığını vurgulayan Lemoine, Gazze halkının her şeyden yoksun durumda olduğunu belirtti.

Lemoine, "İnsani yardımın serbestçe ve çok fazla şekilde girebilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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