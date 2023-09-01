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Dünya

Fransa'dan Nijer tehdidi: Karşılık vermeye hazırız

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız ordusunun, Nijer'deki Fransız askeri ve diplomatik varlıklarına zarar vermeye yönelik her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 13:09 - Güncelleme:
Fransa'dan Nijer tehdidi: Karşılık vermeye hazırız
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Fransa Genelkurmay Başkanlığından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki Fransız askerlerinin, bu ülkedeki Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğu" belirtildi.

Nijer'deki askeri yönetim dün, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

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