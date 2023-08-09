İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0007
  • EURO
    29,683
  • ALTIN
    1663.05
  • BIST100
    7600.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa'dan Nijer'e yalanlama

Fransa, Nijer'deki cuntanın 'Fransa'nın izinsiz uçuş yaptığı ve teröristleri serbest bıraktığı' yönündeki iddialarını yalanladı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 21:17 - Güncelleme:
Fransa'dan Nijer'e yalanlama
ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Nijer'deki cunta tarafından yapılan "yeni asılsız suçlamaların kesin bir dille reddedildiği" bildirildi.

Açıklamada, Fransız askerlerinin meşru Nijer makamlarının talebiyle, terörle mücadele amacıyla ülkede konuşlandığı hatırlatıldı.

Uzun yıllardır bölgede terörle mücadele eden Fransız askerlerinin hiçbir teröristi serbest bırakmadığı ve Nijer ordusuna ait hiçbir mevziye saldırmadığı vurgulanan açıklamada, "Nijer hava sahasının kullanılacağı Nijer ordusuna bildirildi ve Nijer ordusu da bu talebe yazılı şekilde onay verdi." ifadesi kullanıldı.

- Cunta, Fransa'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamıştı

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yapan askeri cunta, Fransa'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak, Fransa'nın Nijer hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane tarafından okunan bildiride, Tillaberi bölgesindeki Samira ilçesi yakınlarında Nijer ordusuna ait bir mevzinin sabah saatlerinde saldırıya uğradığı belirtilmiş, bu saldırının Fransa'nın haziranda serbest bıraktığı teröristlerce planlandığı vurgulanmıştı.

Bildire, Çad'ın başkenti Encemine'den havalanan bir Fransız uçağının sabah saatlerinde Nijer hava sahasını ihlal ettiği de kaydedilmişti.

Nijer hava sahası, 6 Ağustos'ta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası bir saldırısına karşı ikinci bir emre kadar kapatılmıştı.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.

  • Fransanın izinsiz uçuşları
  • yalanlama
  • teröristler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.