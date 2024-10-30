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Dünya

Fransa'dan nikotin poşetleri için yeni hamle

Fransız'nın nikotin poşetlerini gelecek haftalarda yasaklamaya hazırlandığı belirtildi.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
Fransa'dan nikotin poşetleri için yeni hamle
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Fransa Sağlık Bakanı Genevieve Darrieussecq, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, nikotin poşetleri ve benzeri ürünlerin tüketimine dayalı gençlerde zehirlenme vakalarının giderek arttığını ve bundan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Darrieussecq, bu ürünlerin reklamlarının hedef kitlesinin gençler olduğuna dikkati çekerek, gençleri korumak istediğini ifade etti.

Hükümetin, nikotin poşetleri ve benzeri ürünlerin tüketimini yasaklama kararı aldığını belirten Darrieussecq, bu yöndeki kararın gelecek haftalarda çıkacağını duyurdu.

Darrieussecq, nikotin dozu yüksek bu ürünlerin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bunların pazarlanmasını yasaklamak bizim görevimiz." dedi.

Gençler arasında kullanımı yaygın olan küçük çay poşetlerine benzeyen nikotin poşetleri, farklı aromalarda satılıyor.


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