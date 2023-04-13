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Dünya

Fransa'dan PKK/YPG rezaleti! Teröristbaşlarını ağırladılar

Geçtiğimiz ay PKK/YPG'li teröristleri ağırlayan Fransa Parlamentosu üyeleri yeni bir skandala imza attı. İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.

TRT Haber13 Nisan 2023 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Fransa'dan PKK/YPG rezaleti! Teröristbaşlarını ağırladılar
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Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Fransa, yine bir skandala imza attı.

Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp, sözde onur madalyası verilmesinin yankıları sürerken, Fransız milletvekilleri yine benzeri bir olayla gündemde.

TRT Haber'in haberine göre; İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı. Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Mart ayında PKK/YPG mensupları Fransa Senato'sunda ağırlanmış, teröristlere sözde onur madalyası verilmişti. Olayın ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, skandal olay kınanmıştı.

ALMANYA'DA EYLEM HAZIRLIĞI

Terör örgütü PKK, Almanya'da da yoğun şekilde faaliyet gösteriyor... Terör örgütü, 15 Nisan'da da Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem düzenlemeye hazırlanıyor. Avrupa genelinde PKK'lı tüm derneklere eyleme katılma çağrısı yapıldı.

Terör örgütü yandaşları geçtiğimiz ay da Almanya'da çeşitli şehirlerde Türk Konsoloslukları önünde eylemler gerçekleştirmişti.

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